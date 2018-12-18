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西岡力氏が警告「左派革命が起っている韓国が北と統一する朝鮮半島の危機に備えよ」【PTV RADIO:040】

　編集局 　2018/12/18　 PodCast韓国・北朝鮮　


　文在寅政権は「革命政権」北と左派が主導して朝鮮半島が統一される危険性が高まっている。白村江の戦で示した日本の危機感を再び呼び覚ませ。
（対談の音声を公開！）

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