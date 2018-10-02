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文在寅・金正恩の「平壌共同宣言」を読み解く【PTV RADIO:034】

　編集局 　2018/10/02　 PodCast韓国・北朝鮮　


　今年に入り３度目の南北首脳会談で「平壌共同宣言」が署名された。非核化の具体的進展はないが、軍事的緊張緩和だけは大きく進んだ。北朝鮮の意図、韓国側の姿勢など、プレスセンターで取材した上田勇実特派員に聞いた。
（対談の音声を公開！）

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