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予測不能の金政権の脅威

　編集局 　2017/5/26　 写真講演韓国・北朝鮮　


酒巻尚生氏

北海道世日クラブ

緊迫化する東アジア～日本の安全保障は万全か

公益社団法人隊友会北海道隊友会連合会会長　酒巻尚生氏


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