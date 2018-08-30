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バルカンに及ぶ中国「一帯一路」の現状を探る【PTV RADIO:027】

　編集局 　2018/8/30　 PodCast欧州　


　現代版シルクロード「一帯一路」を進める中国の経済・外交圏拡大はバルカン半島にまで及んでいる。このほどトルコ、ギリシャと、セルビアなどバルカン諸国でその現状を探ってきた池永達夫編集委員に聞いた。
（対談の音声を公開！）

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