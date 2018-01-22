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“望月バトル”“山尾不倫疑惑”“小池ブーム”を安積明子氏がぶっちゃける！【PTV RADIO:008】

　編集局 　2018/1/22　 PodCast政治　


　ジャーナリストの安積明子さんが“望月バトル”“山尾不倫疑惑”“小池ブーム”“野党再編”など政界の実像・真相・裏側を語る。
（対談の音声を公開！）

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