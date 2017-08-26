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夢と理想語り冒険を

　編集局 　2017/8/26　 インタビュー写真政治　


板橋一好氏

政治と行政に物申す

栃木県議会議員　板橋一好氏に聞く

最近は政治家の問題が噴出しているが、政治家として最も大切なことは何か。


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