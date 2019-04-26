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対話式読み聞かせで 子どもの頭が良くなる【PTV RADIO:051】

　編集局 　2019/4/26　 PodCast　


　棒読みの読み聞かせでなく、子どもと対話しながら絵本を読むことで子どもの心を育てる。対話式読み聞かせを提唱・実践する「えほん教育協会」会長の浜島代志子さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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