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野党見限り、自民入り/ 鷲尾英一郎が理由を語る【PTV RADIO:050】

　編集局 　2019/4/11　 PodCast　


　今回は国会議員としては初めて鷲尾英一郎さんを迎え、野党から自民党入りを決断した経緯や率直な”思うところ”を語っていただいた。
（対談の音声を公開！）

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