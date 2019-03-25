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「中国製造2025」とは何か？世界制覇の野望を暴く【PTV RADIO:047】

　編集局 　2019/3/25　 PodCast　


　「『中国製造2025』の衝撃」で半導体と宇宙で世界制覇をたくらむ中国の野望を暴露した遠藤誉氏に聞く
（対談の音声を公開！）

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