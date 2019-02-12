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憲法改正ソング「憲法よりも大事なもの」の誕生秘話を語る【PTV RADIO:045】

　編集局 　2019/2/12　 PodCast　


　憲法改正ソング「憲法よりも大事なもの」が2月6日に発売される。原案はパトリオットTVメインキャスターの田村重信氏が企画・原案を担当し、作詞作曲は音楽プロデューサーの坂本裕介氏が行った。重たいテーマを分かりやすく伝えるメッセージソングが出来上がり、その誕生の秘話を2人に語ってもらった。
（対談の音声を公開！）

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