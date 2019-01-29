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米中新冷戦【PTV RADIO:044】

　編集局 　2019/1/29　 PodCast　


　2018年10月のペンス演説で火を噴き、既に米中の新冷戦が始まっている。「中国製造2025」、建国100年に向けた「100年マラソン」、ファーウェイ役員逮捕や５Ｇからの中国企業排除、次世代産業技術をめぐる米国との角逐、中国の野望と現状を分析した。
（対談の音声を公開！）

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