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「自然治癒力を高めくすりに頼らず健康に」神津健一博士に聞く【PTV RADIO:042】

　編集局 　2019/1/11　 PodCast　


　アトピーやアレルギーがなぜ増えた？　くすりに頼らず、添加物を避け、玄米、魚を食べ、サプリメントで栄養素を補うことで自然治癒力を高めれば健康になる―ナチュラルクリニック代々木の会長で医学博士の神津健一氏に聞いた。
（対談の音声を公開！）

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