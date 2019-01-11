「中国に見張られている！」国外にも及ぶ中国監視・認証の危険性を孫向文さんが警告【PTV RADIO:041】

編集局 2019/1/11 PodCast

空港で電子機器をスキャンされ「反中国」あれば即逮捕、顔認証や歩容認証で国民を監視、ウイグル、チベットで収容所をつくり漢族化を進める中国。

素性を知られれば帰国も出来ない中国人の実態と報じられないゲノム編集の闇を孫向文さんが語る。

（対談の音声を公開！）