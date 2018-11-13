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小川榮太郎が問う「新潮45」廃刊と議論の場の不成立【PTV RADIO:037】

　編集局 　2018/11/13　 PodCast　


　小川榮太郎さんのLGBTに関する記事を切っ掛けに「新潮45」が廃刊となった。議論の場が成立しない日本の言論空間のおかしさについて存分に語ってもらった。
（対談の音声を公開！）

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