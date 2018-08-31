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なぜ志位委員長は“長期政権”なのか、赤旗を役所で拡張するのは？元共産党ナンバー３の筆坂秀世さんに聞く【PTV RADIO:029】

　編集局 　2018/8/31　 PodCast　


　なぜ共産党の志位委員長は“長期政権”なのか、野党共闘は難しいのか、県庁などでの「しんぶん赤旗」拡張問題など、共産党の現状を元党ナンバー３の筆坂秀世さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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