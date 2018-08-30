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東京五輪まで２年　警備・テロ対策はどうなっているのか？【PTV RADIO:028】

　編集局 　2018/8/30　 PodCast　


　２０２０年の東京五輪まで２年を切った。競技会場など着々と準備が進む中、警備・テロ対策は万全なのだろうか。米国の安全保障、危機管理に詳しい危機管理専門家・吉川圭一さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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