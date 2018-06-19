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「日本人の知らない中国の日本工作」を漫画家・孫向文さんが暴露する【PTV RADIO:022】

　編集局 　2018/6/19　 PodCast　


　「日本人になりたい」中国人漫画家・評論家の孫向文さんに「日本人の知らない中国の日本工作」を暴露してもらった。隠された中国の野望に気をつけろ！
（対談の音声を公開！）

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