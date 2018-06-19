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グッズから見える北朝鮮の実態【PTV RADIO:021】

　編集局 　2018/6/19　 PodCast　


　長年、中朝国境で定点観測を続け、軍服から電話帳、歯ブラシなど北朝鮮の様々な品物を集め、それらを通して北朝鮮の現状を分析するというユニークな研究を続けている宮塚利雄さんにモノから見える北朝鮮の実態を聞いた。
（対談の音声を公開！）

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