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【PTV RADIO:006】「どうする？30年後インドネシアに追い越される日本！」中根滋氏が語る日本の処方箋

　編集局 　2018/1/04　 PodCast　


　2050年、現在のＧ７で世界ＧＤＰトップ10に残るのは米、日、独だけ。日本はインドネシア、ブラジルに追い越され、メキシコ、ナイジェリアに迫られる。

　「ＩｏＴ」の時代、生産性より設計、ハードよりソフト開発に力を入れよ！ 東京理科大学第７代理事長、ＵＷｉＮ(株)代表取締役社長兼ＣＥＯの中根滋氏が語る。
（対談の音声を公開！）

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