【パトリオットTV ラジオ:5】「ソ連機が飛来、その時自衛隊機は？！」永岩俊道氏が語るベレンコ中尉亡命事件の実相

編集局 2017/12/26 PodCast

１９７６年９月６日、日本領空に侵入したソ連機ミグ２５が函館空港に強制着陸した。ベレンコ中尉亡命事件である。当時、スクランブルで空に上がった永岩俊道氏ら２機の自衛隊機Ｆ４ファントムはミグの機影を捉えることが出来ず侵入を許してしまう。圧倒的な性能の差だった。当時の事件の実相を永岩氏が語る。そして今、日本の空で何が起きているのか？！

（対談の音声を公開！）