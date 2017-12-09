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【パトリオットＴＶ ラジオ:3】小川榮太郎「森友・加計事件」と朝日新聞を語る

　編集局 　2017/12/09　 PodCast　


　著書「森友・加計事件」で朝日新聞の報道姿勢を厳しく批判した文芸評論家・小川榮太郎氏が一種異様な安倍叩きの“報道の嵐”を鋭く分析する。
（対談の音声を公開！）

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