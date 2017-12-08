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軍配は龍馬ではなく小五郎？　幕末土佐藩邸の剣術大会

　編集局 　2017/12/08　 写真歴史　


桂小五郎

特報’17

剣客根井家の史料に勝敗記載

群馬県立文書館「偽物でない感触ある」


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