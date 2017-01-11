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志位報告が原因で安保無策に

　編集局 　2017/1/11　 どうなる「民共協力」　27回共産党大会の焦点写真　


筆坂秀世

どうなる「民共協力」 27回共産党大会の焦点（３）

「対中」で不破氏の顔に泥

元共産党書記局長代行　筆坂秀世氏に聞く


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