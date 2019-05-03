世界日報 Web版

ホーム > オピニオン > インタビュー > 文明史視点から憲法論議を

文明史視点から憲法論議を

　編集局 　2019/5/03　 インタビュー写真　


岡本幸治氏

憲法改正

大阪国際大学名誉教授　岡本　幸治氏に聞く

文明史的視点とは？


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事