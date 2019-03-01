世界日報 Web版

ホーム > オピニオン > インタビュー > 新羅仏教と日本の深いゆかり

新羅仏教と日本の深いゆかり

　編集局 　2019/3/01　 インタビュー写真　


崔無碍師

浄土宗の源流は新羅の元暁

元暁宗和気山統国寺住職　崔　無碍師に聞く

元暁宗という宗派は？


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事