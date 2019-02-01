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いだてん金栗四三と玉名市

　編集局 　2019/2/01　 インタビュー写真　


村上晶子氏

日本のスポーツ力向上へ

玉名市立歴史博物館こころピア学芸員　村上　晶子氏に聞く

金栗四三が大河ドラマの主人公になるとは？


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