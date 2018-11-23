世界日報 Web版

ホーム > オピニオン > インタビュー > 『精霊の守り人』を英訳して

『精霊の守り人』を英訳して

　編集局 　2018/11/23　 インタビュー写真　


平野キャシーさん

児童文学翻訳家　平野キャシーさんに聞く

わが子が喜ぶ本　米国にも

バハイ教との出合いは。


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事