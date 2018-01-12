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口の中には「宇宙」がある

　編集局 　2018/1/12　 インタビュー写真　


岡村興一氏

口腔からの「根本健康（Ｒ）」提唱

医学博士・歯科医師　岡村興一氏に聞く

歯科医師になったのは？


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