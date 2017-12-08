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日本をそろばんの発信地に

　編集局 　2017/12/08　 インタビュー写真　


石戸謙一氏

文化としてのそろばん

白井そろばん博物館館長　石戸謙一氏に聞く

そろばん博物館が始まった経緯は。


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