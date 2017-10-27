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健康長寿の元は社会貢献にあり

　編集局 　2017/10/27　 インタビュー写真　


中村實氏

高齢社会を生きる

全日本プロバス協議会会長　中村實氏に聞く

プロバスクラブが設立された経緯は？


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