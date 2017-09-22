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無宗教化社会でいいのか

　編集局 　2017/9/22　 インタビュー写真　


瑞田信弘氏

簡略化する葬式、お坊さんは発信を

浄土真宗本願寺派称讃寺住職　瑞田信弘氏に聞く

葬祭場が増えています。


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