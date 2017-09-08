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「武器は走りながら拾え」が信条

　編集局 　2017/9/08　 インタビュー写真　


高橋克明氏

ＮＹで磨いたインタビュー

「ニューヨークＢＩＺ」ＣＥＯ兼発行人　高橋克明氏に聞く

ニューヨークでジャーナリストになるという夢を持ったきっかけは。


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