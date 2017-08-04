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「懺悔の生活」から「祈りの経営」へ

　編集局 　2017/8/04　 インタビュー写真　


相　大二郎氏

西田天香とダスキン創業者・鈴木清一

燈影学園長　相　大二郎氏

西田天香の思想は一つの経済倫理と言えます。


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