世界日報 Web版

ホーム > オピニオン > インタビュー > 愛に包まれた最期を、世界の人に

愛に包まれた最期を、世界の人に

　編集局 　2017/7/28　 インタビュー写真　


柴田久美子さん

カナダで「看取り士養成講座」開催

日本看取り士会会長　柴田久美子さんに聞く

カナダで看取り士養成講座を開いたのは？


...【全文を読む】
記事の全文をご覧いただくには世界日報 電子版のご購入（有料会員登録）
が必要です。（最大１カ月間無料！カード支払のみ）
すでに会員の方は、ログインしてご覧ください。
新規会員登録へ ログインへ

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事

PAGE
TOP