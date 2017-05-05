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銭湯の魅力、フランス人が再発見

　編集局 　2017/5/05　 インタビュー写真　


ステファニー・コロインさん

手軽に毎日リフレッシュ

一般社団法人・日本銭湯文化協会公認　銭湯大使
ステファニー・コロインさんに聞く

銭湯と出合ったきっかけは。


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