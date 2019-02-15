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具体的戦略欠けた新防衛大綱

　編集局 　2019/2/15　 写真講演　


酒巻尚生氏

北海道世日クラブ講演要旨

緊迫化する東アジア～新防衛大綱の意義と課題

公益社団法人隊友会北海道隊友会連合会会長　酒巻　尚生氏


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