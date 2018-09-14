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人生を豊かにする‟前向き思考”

　編集局 　2018/9/14　 写真講演　


マーティン・セリグマン氏

ポジティブ心理学と人類の持続的繁栄　講演要旨

米ペンシルベニア大教授　マーティン・セリグマン氏


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