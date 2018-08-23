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第180回世日クラブ定期講演会のご案内

　編集局 　2018/8/23　 講演　


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世日クラブの第１８０回定期講演会を本日１８時より開催いたします。今回は、福井県立大学教授で、拉致被害者を「救う会」全国協議会副会長の島田洋一氏を講師に招き、「トランプVS金正恩―北の非核化と拉致問題の行方」と題して語っていただきます。

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