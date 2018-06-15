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会社は社会に貢献する「公器」　原丈人氏

　編集局 　2018/6/15　 写真講演　


原丈人氏

時代が求める公益資本主義

アライアンス・フォーラム財団代表理事　原　丈人氏

東京都いたばし倫理法人会設立３０周年記念講演


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