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日米連携強化訴えるアーミテージ・レポートについて語る【PTV RADIO:036】

　編集局 　2018/10/25　 PodCast沖縄　


　沖縄県知事選挙の結果は日米防衛協力や東アジアの安保情勢に影響を及ぼす。政治学者ロバート・エルドリッヂさんにアーミテージ・レポートなどについて聞いた。
（対談の音声を公開！）

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