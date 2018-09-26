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次の沖縄県知事に望む「甘やかしを止めよ」恵隆之介氏に聞く【PTV RADIO:033】

　編集局 　2018/9/26　 PodCast沖縄　


　県知事選で現れてくる様々な沖縄の課題と次の県知事に望むことを評論家の恵隆之介氏と那覇市在住の知念尚美さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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