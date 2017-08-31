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民進代表選／基本政策なければ「受け皿」は他に、と引導渡した日経

　堀本 和博 　2017/8/31　 新聞 TV 週刊誌　


◆ピントのズレた両者

　「最大の焦点は、党の基本路線を左右する、共産党との衆院選協力のあり方である」（読売・社説２２日付）


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