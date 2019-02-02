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自衛隊配備増強の議論を　地元の雇用生み税収増も

　知念　章 　2019/2/02　 メディア写真沖縄　,


自衛隊配備増強の議論を　地元の雇用生み税収増も

危険な石垣住民投票　戦後74年の“節目”に

沖縄県名護市のキャンプ・シュワブのゲート前に貼られている県民投票の立て看板

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