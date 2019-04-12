世界日報 Web版

ホーム > 写真 > 天皇陛下が種もみまき

天皇陛下が種もみまき

　編集局 　2019/4/12　 写真皇室　


700

天皇陛下は皇居内の苗代で、恒例の稲の種もみをまかれた＝１１日午後（宮内庁提供）

　天皇陛下は１１日午後、皇居内にある生物学研究所脇の苗代で、恒例の稲の種もみまきをされた。陛下の在位中の稲作は、今回の作業が最後。

　曇天の中、薄茶色のジャンパー姿の陛下は、ざるに入ったうるち米のニホンマサリともち米のマンゲツモチの種もみを丁寧にまかれた。

　皇居内の稲作は今後、新天皇となる皇太子殿下に引き継がれる。今年育った苗の田植えや、稲刈りも皇太子殿下が行われる予定。

写真のほかの記事

皇室のほかの記事