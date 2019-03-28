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両陛下、桜をご観賞

　編集局 　2019/3/28　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は京都御苑で枝垂れ桜を観賞された＝２７日午前、京都市上京区

　京都府と奈良県を訪問中の天皇、皇后両陛下は２７日午前、京都御苑（京都市）内の近衛邸跡にある枝垂れ桜を私的に観賞された。

　五摂家の一つだった近衛家の邸宅跡地には、枝垂れ桜の大木約６０本があり、御苑内で一番早く咲く桜として知られる。

　両陛下は周囲に集まった市民や観光客らとも話し、犬を連れた親子には、天皇陛下が犬の頭をなでながら「おとなしいね」などと語り掛けた。

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