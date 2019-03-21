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皇后陛下、音大卒業生演奏会に

　編集局 　2019/3/21　 写真皇室　


皇太子殿下御夫妻も御出席

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皇后陛下と皇族方は「音楽大学卒業生演奏会」に出席された＝２０日午後、皇居・桃華楽堂（代表撮影）

　皇后陛下は２０日午後、皇居・東御苑の桃華楽堂で開かれた音楽大学卒業生の演奏会を鑑賞された。同楽堂は香淳皇后の還暦を記念して建てられ、毎年音大卒業生の代表による演奏会が開かれるのが恒例となっている。

　演奏会には皇太子殿下御夫妻、秋篠宮殿下御夫妻も御出席。東京芸術大など５大学の卒業生による箏（そう）やピアノ、バイオリン演奏などが披露されると、盛んに拍手を送られていた。

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