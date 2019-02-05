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悠仁殿下、お茶大付属中に

　編集局 　2019/2/05　 写真皇室　


　宮内庁は４日、秋篠宮殿下御夫妻の長男でお茶の水女子大付属小６年の悠仁殿下（１２）が同大付属中学校に進学されると発表した。

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秋篠宮家の長男悠仁殿下（宮内庁提供）

　悠仁さまは２０１０年４月に同大付属幼稚園に入園され、１３年４月からは同大付属小学校に通われていた。同庁の幹部によると、悠仁さまは両親の秋篠宮御夫妻と相談。別の学校なども検討したが、幼稚園から通う同大付属校への進学を決められたという。

　３日に他の内部進学希望者とともに入学検定試験を受け、４日に合格発表があった。

　記者会見した付属中の加賀美常美代校長は「他の生徒たちとともに多様な経験をし、豊かな中学校生活を送っていただきたい」と話した。

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