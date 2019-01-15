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両陛下、ルーベンス展を御鑑賞－東京・上野

　編集局 　2019/1/15　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は「ルーベンス展―バロックの誕生」の作品を鑑賞された＝１４日午後、東京・上野の国立西洋美術館（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は１４日夕、東京・上野の国立西洋美術館を訪れ、開催中の「ルーベンス展―バロックの誕生」を鑑賞された。

　ルーベンスはバロック期を代表する欧州の画家で、今回の展覧会には日本初公開を含む同氏の作品約４０点が展示。天皇陛下は、３メートル近くある巨大な宗教画を見て、「これを描くには大変な時間がかかるんでしょうね」と感慨深そうに話された。

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