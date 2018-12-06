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両陛下、社労士50年式典に御出席

　編集局 　2018/12/06　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は社会保険労務士制度創設５０周年記念式典に出席された＝５日午後、東京都千代田区（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は５日午後、東京都千代田区の東京国際フォーラムで開催された社会保険労務士制度創設５０周年記念式典に出席された。

　社労士制度は、戦後の高度経済成長期に複雑化した労働社会保険手続きや労務管理を、国家資格を持つ専門家が相談に乗り、指導する制度として１９６８年に法制化。現在、社労士は全国で約４万２０００人いる。

　式典には、衆参両院議長や最高裁長官のほか、安倍晋三首相の代理として菅義偉官房長官が出席した。

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