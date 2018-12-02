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皇太子殿下、山岳会会合に御出席

　編集局 　2018/12/02　 写真皇室　


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皇太子殿下は、日本山岳会の年次記念講演会に出席された＝１日午後、東京都内（代表撮影）

　皇太子殿下は１日午後、東京都内のホテルで開かれた日本山岳会の年次記念講演会に御出席し、６０年前に世界で初めてパキスタン・カラコルム山脈の高峰チョゴリザの登頂に成功した京都大学学士山岳会の平井一正さん(８７)らの講演に、熱心に耳を傾けられた。

　皇太子殿下はこの後、同日１７歳の誕生日を迎えた愛子殿下の関連行事に出席するため、いつもは参加する夕食会には出ず、会場を後にされた。

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